Sibiu: Inundaţii în localitatea Marpod; opt subsoluri au fost afectate Pompierii au fost chemati sa scoata apa din opt subsoluri ale unor case din localitatea Marpod, ca urmare a ploilor de sambata, a declarat prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean. "In localitatea Vestem, pana acum au fost inundate cinci subsoluri, iar la Marpod, opt, la care se intervine in prezent", a explicat prefectul Adela Muntean. Inundatia de la Marpod vine dupa ce in urma cu putin timp au fost afectate cinci subsoluri ale unor case din Vestem. Potrivit sursei citate, autoritatile locale au fost nevoite sa rupa un drum in localitatea Vestem, "pentru ca apa care venea de pe deal sa nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Buzau, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau, a organizat vineri activitati de informare si educare preventiva privind situatiile de urgenta in randul copiilor participanti la Proiectul National de Tabere ”Solidaritatea” din Centrul de Agrement Poiana Pinului, judetul…

- Pompierii din Aiud au fost solicitați sa intervina vineri, in localitatea Șona, pentru evacuarea apei din pivnițe și subsoluri. Potrivit ISU Alba, detașamentul Aiud a intervenit vineri dimineața, cu 2 ASAS, 2 motopompe, 4 subofițeri pentru evacuarea apei acumulata in urma ploilor in pivnițe și subsoluri,…

- Pompierii militari si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Avrig au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din cateva zeci subsoluri, curti si locuinte inundate in Sacadate, Apoldu de Sus si Apoldu de Jos, potrivit ISU Sibiu. Conform sursei citate,…

- Inundatii in Buzau. Ploiele torentiale din ultimele zile au facut prapad in judet. Apa s-a scurs de pe versanti, a umflat paraiele si raurile iar acestea s-au revarsat in zeci de gospodarii, drumuri si suprafete agricole. Potrivit unor surse, 40 de militari au fost trimisi in localitatea Chiliile (Buzau)…

- Pompierii au intervenit in cursul noptii de vineri spre sambata pentru scoaterea apei din cateva gospodarii din Sura Mica, Nochrich si Glamboaca si au ajutat la consolidarea drumului comunal 33 Zlagna - Pelisor care s-a surpat pe o portiune din cauza inundatiilor, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii…

- Barbat lovit de trasnet in Mehedinți, iar soția lui a fost grav ranita. In ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta. Cei doi au fost loviți de trasnet in timp ce se aflau la o stana din Obirsia Closani. Un barbat de 78 de ani din localitatea Obirsia Closani, judetul Mehedinti,…

- Timisul a fost sub cod portocaliu de vremea rea, pana la ora 18, insa pericolul in judet continua, din cauza codului galben de inundatii, emis de hidrologi. The post Mobilizare in Timis pentru a face fata posibilelor inundatii. In Poieni pompierii au intervenit deja. Prefectul judetului Timis, in teren…