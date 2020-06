Siberia, afectată de un climat în schimbare Siberia este martora la inmultirea catastrofelor naturale - insecte care distrug arborii, incendii, ploi torentiale ce conduc la evacuari - dupa o iarna blanda si o primavara calda, toate efecte probabile ale schimbarilor climatice, relateaza marti agentia AFP.



Schimbarile climatice vor antrena perioade caniculare, furtuni, dar si incendii naturale din ce in ce mai frecvente, potrivit modelelor stiintifice. Siberia, un teritoriu de peste 10 milioane de kilometri patrati situat la est de Muntii Ural si renumit pentru iernile sale aspre, se regaseste in prima linie.



