Și Virgil Ianțu e ”la modă”. Prezentatorul TVR are COVID-19! Momente delicate pentru Virgil Ianțu, prezentatorul emisiunii ”Castiga Romania!”, concursul de cultura generala, difuzat de Televiziunea Romana. Deși susține ca a fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igiena, Ianțu a fost depistat pozitiv la testul COVID-19”, se arata in comunicatul TVR. ”A fost o experiența care m-a facut sa ii apreciez și mai mult pe cei care in fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi va rog doar sa nu lasați garda jos și sa va protejați cat puteți, purtand masca și exagerand cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi voua. Va doresc sanatate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

