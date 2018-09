Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele programate de Ziua Pompierilor din Romania au culminat, joi, 13 septembrie, cu un mic maraton derulat in incinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic“. Unitatea si-a deschis portile pentru cei interesati sa admire tehnica de care dispun salvatorii, au urmat solemnitatile…

- Pompierii maramureșeni au sarbatorit astazi, 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. Momentul a fost marcat printr-un ceremonial militar, care s-a desfașurat la sediul I.S.U. Maramureș. La ceremonial au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Juețean, primariei, șefi și…

- Pompierii maramureșeni au sarbatorit astazi, 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. Momentul a fost marcat printr-un ceremonial militar, care s-a desfașurat la sediul I.S.U. Maramureș. La ceremonial au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Juețean, primariei, șefi și…

- In Romania, in fiecare an pe 13 septembrie se sarbatoreste Ziua Pompierilor. Pompierii din Constanta organizeza, cu ocazia aceasta, un eveniment pe Faleza Cazino din Constanta. In timul ceremoniei, unei persoane din cadrul echipajului Smurd i s a facut rau, avand nevoie de primul ajutor. ...

- In Romania, in fiecare an pe 13 septembrie se sarbatoreste Ziua Pompierilor. Pompierii din Constanta organizeza, cu ocazia aceasta, un eveniment pe Faleza Cazino din Constanta. Citeste si: Ziua Pompierilor marcata la Constanta. Evenimentul va avea loc pe Faleza Cazino din Constanta video ...

- In cadrul activitaților dedicate sarbatoririi, la data de 13 Septembrie, a Zilei Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare a organizat astazi, 12 septembrie Concursul international “SCARI” Editia a VII-a. Avand ca obiectiv fundamental dezvoltarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau va organiza, joi, 13 septembrie, o serie de activitati prin care sa marcheze implinirea a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si sa sarbatoreasca astfel Ziua Pompierilor din Romania. Sarbatoarea pompierilor incepe, la…

- Pompierii brasoveni si colegii lor de la inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele Covasna, Harghita, Mures si Sibiu participa, in perioada 21-22 iunie, la Brasov, la faza a II-a a Competitiei Nationale de Descarcerare si Acordarea Primului Ajutor Calificat, organizata de Inspectoratul…