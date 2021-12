Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat start pentru imparțirea bonurilor de masa cuvenite celor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 in perioada 3 septembrie – 10 octombrie 2021, a anunțat vineri, 3 decembrie, Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primariei municipiului Targu Mureș. "Aceste tichete in valoare totala…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a anunțat vineri, 5 noiembrie, ca la data de 3 noiembrie la nivelul instituției rata de vaccinare anti COVID-19 a personalului era de 91,87%. "Universitatea…

- Primaria municipiul Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, incepe acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, in baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul…

- Cea mai mare rețea de socializare a romanilor din toata lumea, RUA Connect, a fost lansata vineri, 8 octombrie, la Targu Mureș. Evenimentul de lansare a fost organizat de echipa RUA – Romanii Uniți Acasa, proiect inițiat și coordonat de omul de afaceri Doru Borșan, și a fost gazduita de RUA Social Club,…

- Dupa maratonul de vaccinare in doua etape, pentru doza I și doza II care au avut loc in primavara acestui an, Universitatea de Medicina și Farmacie din Targu Mureș organizeaza in acest week-end o noua campanie de vaccinare pentru administrarea dozei a treia. Campania se adreseaza studenților și angajaților…

- A inceput vaccinarea personalului didactic, auxiliar, nedidactic si a studentilor UMFST Targu Mures care opteaza pentru administrarea dozei 3. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" organizeaza, incepand de azi (vineri 8 oct.) și pina duminica 10 oct. intre orele…

- Consilierul ministrului mediului, dr. Fodor Jozsef Tamas, a vorbit astazi cu primarii mureșeni despre implementarea acestei ordonanțe de urgența. Intalnirea a avut loc la sala mare a Palatului Administrativ, iar primarii au cerut precizari legate in special de modul in care se pot incheia diferite contracte…

- Cristian China-Birta sau „Chinezu", dupa cum este cunoscut in mediul online, a scris prima carte din Romania dedicata influencer marketing-ului. Și nu a scris-o așa din burta, cum mai fac unii și alții așa-ziși „experți" de pe la noi sau din afara. Cartea este rezultatul experienței practice pe care…