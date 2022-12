Şi la CS Brazi s-au premiat copiii! Polivalenta din Brazi a gazduit tradiționala sarbatoare de sfarșit de an a sportivilor copii și juniori care au activat in 2022 la CS Brazi, eveniment la care au participat aproape 170 de sportivi de la karate, fotbal și handbal. Dupa demonstrațiile facute -specifice fiecarei ramuri sportive- a urmat premierea celor mai merituoși sportivi ai clubului in anul care se incheie, distincțiile cuvenite fiind inmanate de fostul fotbalist, actual primar al comunei Brazi, Radu Leonaș. Lista laureatilor a fost urmatoarea: * ROGOBETE DRAGOȘ – cel mai tanar sportiv al clubului (6 ani / karate) * STOICA MATEI… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

