Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea muncii de acasa devine un element hotarator in alegerea urmatoarei destinatii de cariera pentru trei sferturi dintre salariatii romani, conform studiului EY Romania 'Munca in noile conditii'.

- In ultimele 24 de ore, un tanar de 17 ani, din judetul Vrancea a pierdut lupta cu infectia. Romania a inregistrat de ieri si pana azi 2.033 de noi imbolnaviri cu COVID-19. Au fost 48 de decese, dintre care si un adolescent.

- ​Copresedintele USR-PLUS Dan Barna afirma ca USR-PLUS va ramâne la guvernare "pâna la momentul în care va fi evident ca nu se pot face reforme", deși a admis caexista un grup care pledeaza pentru ruperea coaliției. ”Asta e varianta cea mai facila, este escape-ul, dar…

- Benone Sinulescu (84 de ani) a fost externat joi, 22 iulie, din Spitalul Judetean Arad. Artistul a fost internat timp de doua saptamani la Urgenta, dupa ce a fost gasit cazut in casa in stare de inconstienta de catre sotia sa, Elena.

- Este pentru prima data in ultimii 31 de ani cand alegerile interne ale unui partid politic se transforma in spectacol pentru mase. In timp ce premierul Cițu face tumbe prin țara, iar Ludovic Orban inghite flacari, pe masa guvernului se aduna note de plata uriașe. Cine credeți ca le va plati?, se intreaba…

- Regizorul Radu Ciorniciuc și producatoarea Monica Lazurean-Gorgan, care au lucrat impreuna la „Acasa“, desemnat cel mai bun documentar la Gala Gopo 2021, au explicat importanța acestui gen cinematografic pentru societate, dincolo de premii și laude, dar și cat de greu este sa-l faci in Romania. „Acasa”…

- Deputatul Ana-Loredana Predescu, membru in Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților, atrage atenția cu privire la efectele pe care pandemia le-a creat asupra unei generații intregi de copii. In contextul in care masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 au determinat inchiderea…