Stiri pe aceeasi tema

- Acoperirea vaccinarii anti-COVID- 19 se menține mult mai scazuta in Romania fața de media europeana, deși in ultima perioada se constata o ușoara creștere a interesului pentru vaccinare, doar aproximativ o treime din populația eligibila, adica persoanele cu varste peste 12 ani, au un grad de protecție…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pana vineri autoritațile vor decide daca școlile se inchid sau raman deschise și dupa 6 la mie. De asemenea, ministrul Cimpeanu susține ca Romania nu este pregatita pentru școala online, deși in multe mari orașe din țara incidența cazurilor de Covid…

- Romania a devenit „oaia neagra” a Uniunii Europene și raportam mult mai multe cazuri de Covid-19 fața de țari cu o populație mult mai mare. Daca in valurile doi și trei ne uitam ingroziți catre Spania, Italia sau Franța, in acest val patru al pandemiei, Romania depașește toate țarile din Uniunea Europeana.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 4.004 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.130.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.070.645 de pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 3929 noi cazuri de coronavirus. Bilant COVID-19 din 14 septembrie 2021, in Romania. „Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.126.582 de cazuri de persoane infectate cu…

- Pașaportul COVID sau certificatul digital va putea fi folosit si in interiorul tarii. Asta apare intr-un document pus de Guvern in dezbatere publica. Documentul in format fizic sau aplicație va arata daca am fost vaccinați, testați sau trecuți prin boala. Masura, aplicata deja in multe țari, a dus la…