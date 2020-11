Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Florin Cârciumaru a anuntat, vineri, ca a luat decizia sa se înscrie în Pro România, relateaza Agerpres.„Tin sa multumesc domnului Victor Ponta, cât si domnului presedinte Alin Vacaru cât si domnului presedinte Marius Borcan pentru invitatia…

- Senatorul PSD de Gorj, Florin Carciumaru, s-a inscris in PRO Romania. Carciumaru. Fostul primar la municipiului Targu Jiu s-a aratat nemultumit de faptul nu a mai fost sustinut de PSD pentru o noua candidatura pentru Parlament, desi i s-a promis pana in ultimul moment ca se va afla pe lista candidatilor.

- Ex-președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a devenit membru al Pro Romania. Florin Carciumaru este senator ales pe listele PSD și a preluat Organizația Județeana Gorj dupa demisia lui Nicolae Mischie. Imediat dupa ce a devenit parlamentar a decis sa ii predea ștafeta la partid deputatului Mihai Weber…

- Lucian Romașcanu – candidat pentru un nou mandat de senator de pe listele PSD Buzau și fost purtator de cuvant al PSD - a comentat in cadrul unei emisiuni televizate ca PSD a avut, oricum, mai multe realizari decat PNL, dar cu toate acestea a comis și greșeli, „greșeli de pe urma carora partidul a avut…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis, liderul grupului parlamentar PSD, i-a raspuns lui Victor Ponta, președintele Pro Romania și fost lider social-democrat, care i-a reproșat faptul ca a contribuit la ridicarea imunitații parlamentare a fostul ministru Nicolae Banicioiu. „Victor Ponta m-a nominalizat…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu vor sustine, astazi, o conferinta de presa comuna in care vor anunța, cel mai probabil, o fuziune prin absorbție intre Pro Romania și ALDE. Conducerea ALDE se va reuni azi, de la ora 14, in sedintele Biroului Politic Executiv, Biroului Politic Central si Delegatiei…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca are convingerea ca echipa sa va creste in Cluj si in Ardeal, la fel ca in toata tara, el punctand ca multa lume apreciaza masurile pe care le-a luat cand a fost prim-ministru."In sfarsit am participat…

- Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel Ciolacu un procentaj mai slab (20,6%), in rest avand intre 23 si 25 de procente. Pentru PNL, luna august nu aduce schimbari majore. Liberalii sunt creditati cu 33,6% din intentiile de vot. Pe locul 3 in ierarhia politica este Alianta USR…