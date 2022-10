Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani din Campulung la Tisa a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea mai multor infracțiuni. La data de 01 octombrie a.c. la ora 20.29, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de catre o femeie de 35 de ani, care a apelat numarul unic de urgența sesizand faptul ca soțul…

- Ieri, 7 septembrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din comuna Șpring, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incalcarea masurilor prevazute in ordinul de protecție și violența in familie.…

- In dimineața zilei de 28 august, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați verbal de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in cursul nopții, doua persoane necunoscute ar fi patruns in locuința mamei sale in varsta de 80 de ani din comuna Campulung la Tisa, iar in timp ce aceasta dormea, prin…

- In seara de miercuri, la ora 21.31, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 19, la ieșirea din satul Teceu Mic, comuna Remeți, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 19 ani din Satu…

- In seara de marti, 23 august, in jurul orei 21.00, patrula intercomunala a Secției 6 Sarasau a intervenit la o sesizare semnalata prin apel 112 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și transport ilegal de material lemnos. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat in comuna Campulung…

- La data de 19 august, polițiștii Secției 6 Sarasau, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in satul Piatra, au identificat un camion, care avea atașat o remorca, incarcate cu material lemnos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca au fost emise 2 avize de insoțire…

- La data de 7 august a.c., in cursul nopții, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Branvovenști au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un local public din Valenii de Mureș, se afla un barbat, care deține asupra sa o arma. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și…

- La data de 12 iulie, in baza unui plan de acțiune, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de lucratorii Garzii Forestiere Cluj, cu privire la faptul ca au identificat in delict flagrant, intr-un loc denumit ”Paltin” din localitatea Sapanța, doua persoane care incarcau material lemnos in doua…