- Ai auzit bine! Shurubel se-ntoarce la Virgin Radio Romania, preț de un interviu, Powered by Beck’s. Ne-a dat vestea in aceasta dimineața, printr-o inregistrare video aparuta direct pe pagina noastra de Facebook și Instagram. Shurubel vine joi, de la ora 9, in direct la Virgin Radio Romania și ne povestește…

- A inceput vanatoarea de piese bune la Virgin Radio Romania! Catch the Tunes! Prinde la Virgin Radio Romania piesele care-ți aduc puncte pe virginradio.ro iar daca ești la sfarșitul saptamanii in top, poți prinde un super premiu: o pereche de caști Hama X HaHaHa Production sau o boxa portabila Hama X…

- Veste buna pentru 80.000 de elevi de gimnaziu și liceu. Se intorc azi la școala dupa luni de zile de cursuri online. Localitațile in care invața au intrat in scenariul verde, dupa ce rata de infectare a scazut, a declarat aseara la televizor ministrul Sorin Cimpeanu. Exista in continuare riscul de infectare,…

- Bogdan și Ionuț au adus provocarea cu numarul șase la CSAUD. Premiul este insa neschimbat. Poți caștiga 2000 de EURO, daca te prinzi CSAUD la Virgin Radio Romania. Trebuie doar sa fii foarte atent și mereu pe faza. Ai mai multe șanse pe zi sa prinzi linie și sa dai raspunsul corect. Acestea sunt raspunsurile…

- Dupa ce am aflat caștigatorul categoriei DnB la Concursul Scratch The Ice – Powered by George și susținut de Virgin Radio Romania, vineri a fost anunțat și DJ-ul care a dat cel mai tare mix Techno: Noris G. Ultima zi de weekend a completat lista campionilor Scratch de Ice cu castigatorul categoriei…

- Dupa ce am aflat caștigatorul categoriei DnB la Concursul Scratch The Ice – Powered by George și susținut de Virgin Radio Romania, vineri a fost anunțat și DJ-ul care a dat cel mai tare mix Techno. Oficial, Noris G este campionul categoriei Techno, la Winterfest Scratch The Ice! Noris G s-a ales cu…

- Concursul Scratch The Ice – Powered by George și susținut de Virgin Radio Romania s-a incheiat si tocmai a fost anunțat primul castigator! La categoria DnB, cel care a transformat seara de 27 martie intr-o jungla a distracției este Naim. Naim s-a las cu super premiul Winterfest Scratch The Ice: un Gift…

- Nike AirMax este, fara indoiala, unul din cele mai importante modele de sneakersi pe care i-am avut vreodata pe planeta asta. Fie ca e vorba de modelele clasice, fie ca vorbim de cele mai recente, frumusețe și eleganța acestora a ramas aceeași. Alaturi de Tike! București și de Ghica Popa, Dj-ii Virgin…