Stiri pe aceeasi tema

- Trupe si artisti de succes ai anilor '80-'90 si 2000 din Romania, Republica Moldova, Germania si Statele Unite se reunesc, marti, pe scena "Revelion 2020. Disco Night Fever" din Piata Constitutiei, informeaza Primaria Municipiului Bucuresti, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. "Concertul…

- Hiturile anilor '80 - '90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti - "Revelion 2020. Disco Night Fever" - organizata de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei pe 31 decembrie. Potrivit...

- Viorellya este o personalitate care reprezinta arta muzicala in Republica Moldova și recent, in Romania. A facut școala muzicala, studiind pianul și canto. Pe parcursul activitații sale artistice a inregistrat primul ei single intitulat „Dezvaluie-mi Universul”, urmat cu un succes de peste 160 de materiale…

- Erhan Savas a fost numit director general pentru producatorul de echipamente ABB in Romania, succedandu-l pe Tomasz Wolanowski, care a petrecut sase ani in aceasta functie, iar rolul sau include si pozitia de director local de business pentru afacerea de electrificare cu responsabilitate de supervizare…

- La Timisoara a inceput, marti, Conferinta internationala cu tema "Dupa 30 de ani. Mostenirea otravita a comunismului", organizata de Asociatia Memorialul Revolutiei (AMR) din Timisoara, cu participarea unor invitati din Germania, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Moldova si Romania. Directorul executiv…

- Cea de-a X-a editie a Festivalului de Film Documentar DocEst se apropie cu pasi repezi ! In perioada 20-24 noiembrie 2019, Cinema Ateneu va gazdui cele mai recente filme documentare si invitati din Romania, Republica Moldova, Germania si Franta. DocEst este co-organizat de Primaria Municipilui Iasi,…

- Politistii romani au avut, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 17 persoane urmarite international. De asemenea, ei au predat 16 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit NEWS.ro.Potrivit Politiei Romane, in perioada…

- Reprezentantele Statelor Unite s-au impus in concursul pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart (Germania), americancele egaland cu aceasta ocazie Romania in privinta numarului de titluri mondiale (7).