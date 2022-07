Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit, vineri, dupa ce a fost impuscat in spate de un barbat in timp ce tinea un discurs electoral. Shinzo Abe era cunoscut pentru politica sa externa si pentru strategia economica numita „Abenomics”, relateaza BBC.

- Klaus Iohannis a transmis condoleante familiei lui Shinzo Abe, dar si poporului Japoniei dupa asasinarea fostului premier, in urma unui atentat in cadrul unui eveniment electoral. Si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a reactionat, aratandu-se „profund socat” de vestea privind asasinarea…

- Shinzo Abe s-a nascut pe 21 septembrie 1954, la Tokyo, intr-o famile foarte influenta și a fost cel mai longeviv premier din istoria moderna a Japoniei, in 2006 și din nou din 2012 pana in 2020. Abe a fost, de asemenea, secretar șef al cabinetului din 2005 pana in 2006 sub Junichiro Koizumi și a…

- „Trimitem gandurile și rugaciunile noastre familiei Abe și poporului japonez in aceste momente dificile”, transmite Executivul pe Twitter, dupa ce fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat vineri, in timpul unui miting electoral. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impușcat in timp ce rostea un discurs electoral in orașul Nara, din vestul Japoniei, a informat vineri canalul public de televiziune NHK. Inconștient, Shinzo Abe a fost transportat rapid la spital. ”Shinzo Abe este in stare foarte grava”, a declarat actualul…

- Apar primele informații despre atacatorul fostului premier japonez! Suspectul lui Shinzo Abe este un fost membru al Forței Maritime de Autoaparare a Japoniei (JMSDF), marina japoneza, relateaza Reuters care citeaza presa japoneza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost spitalizat de urgența, vineri, dupa ce a fost impușcat la un eveniment electoral in orasul vestic Nara. Agenția Kyodo si postul national de televiziune NHK au relatat ca martorii au auzit doua focuri de arma in timpul discursului susținut de politician.Abe, de…

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…