Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 10 decembrie, Cassie (34 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, antrenorul de fitness Alex Fine (37 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara. Cantareața a dat naștere primului lor copil in urma cu un an, pe 6 decembrie, in Los Angeles, California, dezvaluia atunci TMZ , citat de Entertainment…

- Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au celebrat joi, 26 noiembrie 2020, Ziua Recunoștinței. La inceputul anului acesta, perechea s-a separat oficial de familia regala a Marii Britanii, iar in vara s-a mutat in Santa Barbara, la 100 de mile de Los Angeles, SUA. Cum au petrecut Meghan…

- Gigi Hadid (25 de ani) și artistul Zayn Malik (27 de ani) au devenit parinți pentru prima data in luna septembrie. Recent, modelul a publicat doua noi fotografii alaturi de fiica ei. Gigi Hadid, noi fotografii alaturi de fiica ei In imagini, Gigi și fiica ei sunt surprinse in aer liber, bucurandu-se…

- Kate Middleton (38 de ani) și Meghan Markle (39 de ani) poarta doua inele superbe de logodna, ambele fiind legate intr-un fel sau altul de regretata Prințesa Diana (n. 1 iulie 1961 – 31 august 1997). Cand Prințul William (38 de ani) i-a cerut mana lui Kate, drept inel de logodna i-a oferit bijuteria…