Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Sanatații deruleaza un program de 75 milioane lei, finanțat din fonduri europene, pentru acordarea de prime de risc (bonusuri Covid-19) personalului din spitale private, potrivit 360medical.ro.

Partidul Miscarea Populara este dispus sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu o lista comuna pentru Consiliul General, a declarat joi presedintele PMP, Eugen Tomac, potrivit Agerpres.

Prefectul Brailei, Catalin Boboc, a fost desemnat candidat pentru presedintia Consiliului Judetean din partea PNL, decizia fiind luata in cadrul Consiliului Director Judetean al PNL Braila, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES.

Nelu Tataru a declarat, intrebat care este situatia acordarii gratuire a mastilor de protectie familiilor si persoanelor devaforizate, ca desi masura a fost reglementata printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, a fost o contestare a licitatiei si castigatorului, apoi firma respectiva a depus o alta…

Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul I WTA, a anuntat oficial ca nu participa la turneul de la Cincinnati si nici la US Open, spunand ca nu vrea sa se expuna ea si echipa ei riscurilor pe care le implica o astfel de calatorie in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.

- Touroperatorul Paralela 45 lanseaza primul charter spre Antalya, una din cele mai cautate destinatii de vacanta pentru turistii romani, pe 17 august, potrivit news.ro.Alin Burcea, CEO-ul companiei, a declarat pentru News.ro ca hotelierii turci ofera reduceri chiar si de pana la 30%, dar touroperatorul…

​Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, considera ca succesul apelului clubului Manchester City la Tribunalul de arbitraj (TAS), contra suspendarii pentru încalcarea fair-play-ului financiar (FFP), nu a fost o stire buna pentru fotbal, noteaza Reuters.''Nu cred ca a fost o zi buna…

- LASK Linz platește pentru organizarea antrenamentelor din grup in urma cu doua saptamani, in plina pandemie, dar sancțiunea e redusa la jumatate in play-off. Cine nesocotește regulile sanitare platește scump in Austria. LASK Linz a fost prinsa incalcand protocolul organizand antrenamente de grup acum…