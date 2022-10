Stiri pe aceeasi tema

- Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lanseaza astazi coloana sonora oficiala a EA SPORTS™ FIFA 23, dezvaluind melodiile care ii vor acompania pe jucatori in cadrul celei mai captivante experiențe FIFA de pana acum. Cu peste 100 de melodii de la o pleiada de artiști, noul soundtrack FIFA 23 aduce impreuna…

- Clienții unui cinematograf in aer liber din Polonia sunt rugați sa vizioneze filmul stand pe biciclete fixe și sa pedaleze pentru a produce energie electrica, potrivit Reuters. Cinematograful a fost amenajat intr-un parc din Varșovia. Oamenii care pedaleaza pe biciclete fixe genereaza pana la 50%…

- Puciul din 19 august 1991 reprezinta unul dintre momentele cruciale ale destramarii URSS – alaturi de caderea Zidului Berlinului si de exploziile de suveranitate din republicile pe cale de-a deveni „ex-sovietice”. Contextul puciului, in schimb, e departe de a fi elucidat. Privind dinspre azi, cu avantajul…

- Un francez in varsta de 62 de ani a supravietuit timp de 16 ore intr-o bula de aer formata in interiorul ambarcatiunii sale rasturnate in Oceanul Atlantic inainte de a fi salvat de scafandrii pazei de coasta spaniole in cadrul unei operatiuni descrisa de acestia ca ''aproape imposibila'', informeaza…

- Sofia Carson lanseaza materialul “Purple Hearts”, coloana sonora a filmului “Purple Hearts”, din distributia caruia face parte. In acelasi timp, a fost lansat si primul trailer al productiei. PURPLE HEARTS este povestea aspiranților cantareți și compozitori Cassie (Sofia Carson) și Luke (Nicholas Galitzine)…

- FINNEAS a lansat piesa „Mona Lisa, Mona Lisa”. Dupa doua spectacole SOLD OUT la Troubadour din Los Angeles la inceputul acestei saptamani, FINNEAS, caștigator al Academiei și al Premiului GRAMMY®, revine cu o piesa și un videoclip muzical nou-nouț – „Mona Lisa, Mona Lisa”. Piesa vine cu un videoclip,…