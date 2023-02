Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a extins controalele la restaurantele din zona Piata Alba Iulia și a gasit, printre alte nereguli, carne expirata din iulie 2022. Mii de tone de produse din America de Sud sunt congelate lent in Olanda și vandute, apoi, pe piața din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ninsorile abundente și condițiile meteorologice nefavorabile (ceața inghețata) au fost intalnite in Regatul Unit in data de 11 decembrie, ceea ce a dus la intreruperi majore ale transportului public de la sol, precum și in randul tuturor companiilor aeriene care zboara in și dinspre Marea Britanie.…

- Tzanca Uraganu s-a laudat zilele trecute cu noua shaormerie deschisa in București, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro arata ca afacerea a intampinat probleme deja. Shoarmeria manelistului a fost inchisa, dar ar fi vorba despre o problema temporara, potrivit anunțului facut de patron.

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…

- Romania are la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a convinge Austria sa ii ofere un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schegen. Oficialii de la București lucreaza pe toate canalele cu Viena pentru ca poziția negativa exprimata de ministrul de interne austriac, dar și de cancelarul Nehammer…

- Mulți dintre cei care care locuiesc la bloc și fac lucrari in apartamente au probleme cu vecinii din cauza zgomotului, dar și pentru ca frecvent cara materialele de construcții sau mobila cu liftul.Este cazul unui romance care a cumparat un apartament in București și a inceput sa-l amenajeze.…

- Vremea la inceputul lunii noiembrie se pastreaza calduroasa, cu temperaturi de toamna. Insa, spre sfarșitul lunii, meteorologii anunța temperaturi mult mai scazute și lapovița in unele zone din Romania. Vin ninsorile in luna noiembrie Meteorologii Accuweather preconizeaza schimbari climatice destul…