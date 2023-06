Stiri pe aceeasi tema

- Triunghiul amoros in care ar fi prinsa Shakira, dupa desparțirea de Gerard Pique, fostul sau soț. Cantareața a incercat sa-și refaca viața romantica, insa se pare ca dragostea ii joaca feste. Noul sau partener ar mai avea o iubita cu care se intalnește in secret. Ce detalii l-au dat de gol pe barbat.…

- Superstarul din Formula 1, Lewis Hamilton, 38, a fost surprins in compania unui model brazilian, Juliana Nalu (25). „Pilotul ar juca la doua capete”, scrie AS, in contextul in care exista informații ca Hamilton ar avea o idila cu Shakira, fosta partenera a lui Pique. GALERIE FOTO. Juliana Nalu, noua…

- La scurt timp dupa ce s-a mutat in Miami, acolo unde a inceput o noua viața dupa desparțirea de Pique, Shakira a lansat primul videoclip in care apare alaturi de cei doi copii ai ei, Milan și Sasha. Micuții sunt la fel de talentați ca mama lor.

- S-a mutat definitiv din Spania, iar acum pare ca este mai fericita ca niciodata. Desparțirea de Pique i-a schimbat complet viața, sau cel puțin așa le da impresia fanilor, mai ales cu ultimele sale apariții. Iata cu ce barbat celebru și-a petrecut timpul pe un iaht luxos la scurt timp dupa ce s-a afișat…

- Lewis Hamilton și Shakira sunt pe prima pagina a publicațiilor mondene, dupa ce s-au vazut de doua ori la Miami. Și asta in doar cateva ore. Jurnaliștii de la The Sun s-au intrebat ce a facut in aceasta perioada modelul brazilian Juliana Nalu, iubita „oficiala” a starului din Formula 1. Și au gasit…

- Gerard Pique este istorie! Cel puțin asta este concluzia jurnaliștilor de la The Sun dupa ce au vazut ca Shakira s-a intalnit de doua ori, in cateva ore, cu pilotul britanic Lewis Hamilton. Fotografiile de la ultima „escapada” sunt destul de clare și arata ca relația dintre cei doi este foarte apropiata.…

- Presa mondena din Spania arunca bomba. Gerard Pique a fost inșelat de Clara Chia Marti, tanara de 24 de ani care l-a cucerit și l-a „luat” de langa Shakira. Amantul ar fi chiar Pep Guardiola, antrenorul formației Manchester City. Gerard Pique, inșelat de Clara Chiar Marti. Tanara ar fi avut o aventura…

- La aproximativ jumatate de an de la confirmarea veștii ca s-a desparțit de fostul iubit, Larisa Iordache traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Cristian Chirița, fostul iubit al campioanei de tenis la masa, Bernadette Szocs. Dupa ce gurile rele au spus ca fosta gimnasta ar fi fost implicata intr-un…