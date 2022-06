Stiri pe aceeasi tema

- Jordi Martin, unul dintre paparazzi de calibru din Spania, spune ca Pique o ține din petrecere in petrecere și ca are o relație noua dupa desparțirea de Shakira. „Despre petrecerile lui Pique, sa vedem... Il urmaresc pe Gerard de 12 ani și Pique este recunoscut in Barcelona pentru petrecerile pe care…

- Shakira și Pique au reușit sa adune o avere uriașa in cei 12 ani de relație. Pentru moment, se pare ca nu imparțirea acestei sume nu este problema principala, ci custodia copiilor, noteaza click.ro.. Faimosul cuplu, care se afla de cateva zile pe prima pagina a tuturor tabloidelor, a facut deja demersurile…

- Zilele trecute, ziarele spaniole titrau faptul ca Shakira ar fi fost transportata de urgența la spital, dupa ce tot in presa aparuse informația potrivit careia, artista a fost inșelata de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de 11 ani.

- Shakira a fost transportata de urgența la spital, dupa ce ar fi fost inșelata de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de 11 ani. Celebra cantareața a avut nevoie de ingrijirile medicilor! Cu ce probleme se confrunta artista, dar și cine a insoțit-o cu ambulanța.

- Presa spaniola vuiește dupa ce Shakira, celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique, starul de la Barcelona ar fi ajuns la finalul relației. Zilele trecute jurnaliștii scriau ca cei doi deja nu mai locuiesc impreuna. Fotbalistul s-ar fi mutat singur, dupa ce ar fi fost prins ca a inșelat-o pe artista.…

- Shakira și Pique țin capul de afiș al presei mondene din Spania, cei doi fiind tot mai aproape de o desparțire dupa ce fundașul Barcelonei ar fi inșelat-o pe cantareața in varsta de 45 de ani.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Andrei Branaș, un jurnalist de la Tele Europa Nova, a marturisit ca Iulia a fost inmormantata alaturi de cei doi copilași. Oamenii prezenți au plecat din cimitir cu ochii in lacrimi, dupa slujba.

- Femeile nascute in zodia Pești sunt delicate, pasioanele și sensibile. Acești nativi reușesc sa obțina orice iși doresc datorita ambiției și implicarii. De cele mai multe ori, ele pot fi o adevarata sursa de inspirație pentru cei din jur. Romantice, femeile din zodia Pești viseaza cu ochii deschiși…