Stiri pe aceeasi tema

- Veste ingrozitoare pentru cantareața Shakira. Celebra artista de origine columbiana este acuzata de evaziune fiscala de catre autoritațile spaniole. Ce mesaj le-a transmis partenera de viața a fotbalistului Pique fanilor sai, dupa acuzațiile grave care i-au fost aduse recent. De ce a fost acuzata Shakira…

