SG Lewis si Tove Lo colaboreaza pentru melodia Call On Me

- In 5 octombrie 1962, legendara trupa The Beatles lansa single-ul de debut "Love Me Do". Melodia a fost inregistrata pe Abbey Road și interpretata live pe acoperișul sediului Savile Row Apple Corps in 30 ianuarie 1969. In timpul acestui concert, la parterul cladirii era parcat un Lamborghini 400 GT 2+2.…

- Prezioso și Harris & Ford colaboreaza cu Shibui pentru “Halo”. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike și R3HAB („Shooting Darts”) și Laurell („Havana”), DJ-ul și producatorul italian Prezioso iși prezinta acum cea mai recenta piesa. Melodia aduce vara in orele suplimentare cu un imn…

- Cantarețul, compozitorul și producatorul Jeremy Zucker, certificat cu multiple discuri de Platina, revine cu o noua colaborare, cu starul pop din Noua Zeelanda, BENEE, intitulata „I’m So Happy”. Aceasta marcheaza prima sa lansare din 2021 pana in prezent și da startul unui nou capitol sonic. „I’m So…

- Elton John a adus un omagiu regretatei regine Elisabeta in concertul sau de la Toronto, Canada, joi (8 septembrie 2022). Cantarețul britanic a spus publicului: „Cred ca deja știți. Majestatea Sa, Regina Elisabeta s-a stins din viața. Ea a fost o prezența foarte importanta, iar sa te afli in preajma…

- Mihai Traistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi. Acesta s-a facut remarcat la nivel internațional in anul 2006, dupa ce piesa ‘’Tornero’’ a avut mare succes la Eurovision-ul din acel an. Cantarețul spune ca mai primește și acum bani dupa urma difuzarilor piesei.

- Sigma colaboreaza cu Queen Millz pentru “Little Things”. Sigma (alias Cam Edwards și Joe Lenzie) sunt una dintre singurele trupe de dance din Marea Britanie care au ajuns sa fie mari in lumea pop – obținand statutul de certificare Gold la albumul lor de debut “Life” și care a acumulat peste 2,7 miliarde…

- The Killers a lansat single-ul “boy”, prima piesa dupa al șaptelea album Pressure Machine. „boy” apare astazi, 5 august prin Island Records. Scrisa de solistul Brandon Flowers, cantecul vede trupa revenind la sunetul consacrat. Trupa a debutat cu melodia live la festivalul Mad Cool de luna trecuta din…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…