- Un sobor de preoți și diaconi, in frunte cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, a sfințit chilia parintelui Ilie Cleopa, la 23 de ani de la mutarea sa in veșnicie. Conform unei informari a Arhiepiscopiei, sfințirea chiliei din Munții Stinișoarei…

- Memoria parintelui Ilie Cleopa, unul dintre cuvioșii propuși pentru canonizare in 2025 a fost cinstita in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sfințirea locului unde acesta s-a retras in perioada regimului comunist. Evenimentul a avut loc joi, la implinirea a 23 de ani de la trecerea in veșnicie…

- La Muzeul de Istorie din Suceava a fost vernisata vineri, 26 noiembrie, expoziția ”Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal” organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților și Manastirea Putna. La evenimnentul al carui amfitrion a fost managerul Muzeului Național…

- Primaria municipiului Suceava se asociaza cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru in vederea amenajarii unei parcari de interes public, pe strada Ion Voda Viteazul nr. 2, langa Manastirea ”Sf.Ioan cel Nou”. Terenul in suprafața de 5471 mp este proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților.…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților precizeaza ca Inaltpreasfințitul Parinte Calinic nu este spitalizat, ci urmeaza un tratament medical și „proceduri specifice” dupa ce a fost diagnosticat și tratat corespunzator in urma contactarii Sars-Cov-2. „Precizam totodata ca Inaltpreasfinția Sa nu a fost niciodata…

- In contextul implinirii a 200 de ani de la naștere și 140 de ani de la moartea lui Dostoievski, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ii dedica marelui scriitor rus un simpozion internațional care va fi transmis pe pagina oficiala de Facebook a Eparhiei. Simpozionul „Dostoievski si filonul crestin…

- In tradiția Bisericii, toaca a avut un rol bine delimitat, și anume acela de a-i chema pe creștini la rugaciune. Valoarea acestui instrument este evidențiata și de Alexandru Vlahuța care, ascultand toaca Manastirii Agapia, descrie sunetul produs de acest instrument ca fiind „ecoul celei mai placute…

- Consilierul de la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților diagnosticat cu Covid-19 la inceputul acestei saptamani a fost transferat, miercuri, de la Suceava la Iași, la solicitarea familiei. Barbatul este consilier al IPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Radauților, are 47 de ani, era nevaccinat ...