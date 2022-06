Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani, din Galati, a ajuns la spital deoarece a fost lovita de o masina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un sofer de 85 de ani. Accidentul a avut loc marti, 31 mai, pe Bulevardul Siderurgistilor, din municipiul Galati. Din primele…

- ACCIDENT rutier la Sebeșel: Un biciclist, ranit dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier la Sebeșel: Un biciclist, ranit dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 13 mai, in jurul orei 19.00, pe Principala,…

- Accidentul mortal s-a petrecut joi, 5 mai 2022, in comuna prahoveana Plopu, pe un drum judetean din comuna. Din primele informatii, fetita de 8 ani se afla in traversarea strazii de mana cu mama ei, pe trecerea de pietoni.

- In aceasta dimineața, prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe o strada din Odobești. Potrivit IPJ Vrancea, doi copii au fost raniți ușor, dupa ce au fost loviți de o mașina, in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. „Doi minori au fost acroșați de un autoturism pe trecerea…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata și a ranit o alta pe trecerea de pietoni circula cu viteza excesiva, arata raportul final al experților. El avea 88 km la ora in condițiile in care viteza legal admisa in Capitala este de 50 de kilometri, informeaza TVR . Neatenția, ignorarea semnelor de circulație…

- Noi informații legate de tragedia ce a avut loc astazi in Timișoara, acolo unde o mama de 33 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc impreuna cu copiii sai. Mașina femeii a fost lasata pe trecerea de pietoni, dupa care a recurs la gestul șocant. Ce au descoperit oamenii legii in autovehicul.

- Acesta mai spune ca, dupa ce a trecut presiunea mediatica, agentul Popescu a scapat de masura preventiva și poate din nou sa șofeze și sa plece din țara daca dorește. O decizie inexplicabila mai adauga avocatul, dupa ce polițistul a accidentat mortal o fata, iar pe alta a trimis-o spital in stare grava.In…

- Cristian Boureanu nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente, astfel ca acest lucru este vizibil, nu doar pe fața sa care nu schițeaza niciun zambet, ci inclusiv prin "greșelile" pe care le face nonșalant, doar pentru a-și rezolva problemele cu care se confrunta. Iata cum l-au surprins paparazzii…