- Carnea de miel este nelipsita de la mesele festive de Paște. Creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului, anul acesta, pe 2 mai. Cu aceasta ocazie, gospodinele și gospodarii au inceput pregatirile pentru meniul sarbatorilor pascale. Cum se prepara cel mai bun baiț pentru carnea de miel. Care sunt…

- Aproximativ un milion de romani au spus aseara "Hristos a Inviat"! Credincioșii romano-catolici au sarbatorit Invierea Domnului. Au fost o slujbe pline de emoții, mai ales ca anul trecut nimeni nu a putut merge la biserica.

- Credinciosii romano-catolici au trait bucuria Invierii Domnului cu mult mai devreme decat cei ortodocși, celebrand, plini de emoție... The post Credinciosii romano-catolici au sarbatorit Invierea Domnului. Lumina Sfanta a fost aprinsa și la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Maine credinciosii romano-catolici din intreaga lume sarbatorsc Invierea Domnului, Ca in fiecare an, cu ocazia acestei mari sarbatori, Excelenta Sa Iosif Csaba Pal, episcop diecezan de Timisoara, a transmis un mesaj credinciosilor, pe care il prezentam integral. Iubiți Frați și Surori in Cristos! In…

- In acest an, catolicii sarbatoresc Invierea Domnului duminica, 4 aprilie, iar ortodocșii vor spune Hristos a Inviat, pentru prima data, duminica, pe 2 mai. Gospodinele romance te invața cum sa pregatești cel mai bun cozonac pufos de casa, o rețeta ușoara pentru Paște. Rețeta cozonac pufos de casa. Ingrediente…

- Vlad Voiculescu a vorbit depsre ce se va intampla in noaptea de Inviere cand, potrivit tradiției, toți romanii ies la biserica sa ia Lumina Sfanta. Anul acesta insa, din cauza pandemiei de coronavirus, toata țara va fi supusa unor restricții menite sa ne protejeze de virusul mortal. Ministrul Sanatații…

- Decizia ministrului Educatiei de a lungi vacanta de Paste, astfel incat si elevii ortodocsi, cat si cei catolici sa fie liberi de Invierea Domnului, este criticata de asociatiile de elevi.

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se ia in calcul un lockdown de Paste in Romania, sustinand ca numarul de cazuri de infectari creste pentru ca oamenii au fost la schi, nu au respectat in totalitate regulile si ca s-a demonstrat ca nu deschiderea scolilor a generat aceasta problema.…