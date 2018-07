Stiri pe aceeasi tema

- Marti 10 iulie, Jupiter isi incheie miscarea retrograda inceputa pe 8 martie si incepe miscarea directa in Scorpion. Cand planeta norocului, cresterii si abundentei isi reincepe miscarea directa, se reinstaleaza speranta in noi si visele incep sa se implineasca din nou. Jupiter direct este…

- Cancan iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 18 – 24 iunie 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 18 – 24 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre…

- Mantra saptamanii . Iata mantra saptamanii 4-10 iunie 2018 pentru fiecare zodie, o saptamana in care, desi contextul general nu este unul foarte tulburator, exista totusi 4 aspecte astrologice ce perturba emotiile, starile si intamplarile vietii suficient cat sa avem nevoie de o sustinere zilnica cum…

- Horoscop saptamanal BANI. Din punct de vedere al banilor nostri, cum ii facem sau cheltuim, ce oportunitati sau piedici avem, saptamana 4 – 10 iunie 2018 aduce pe de-o parte o usurare a efectului lui Uranus in Taur care defineste noua noastra realitate despre bani de acum incolo timp de 8 ani, dar…

- Artista si sotul ei au luat parte la nunta unor buni prieteni, la mii de kilometri departare de casa, intr-o destinatie de vis, exact in locul in care locuieste starul de la Hollywood: in Italia, pe malul Lacului Como.

- A vorbit despre iubire, dar și despre cum gestioneaza situațiile tensionate! Connect-R ne-a dezvaluit ce talente ascunse are fiica lui, dar mai ales cum reacționeaza Misha, atunci cand fiica lor mai face vreo trasnaie.

- Retineti ca este vorba de ceva FOARTE MARE pentru noi. Ceva in viata ta se va schimba, de la o conceptie prin care vei vedea totul diferit, la un mod de viata schimbat. Sa ne bucuram, sa ne suflecam manecile sau sa ne temem? Vom vedea! Cert este ca ultima data cand Uranus a fost in Taur s-a intamplat…

- Cum facem sa pastram aceasta stare? Starea de bine si „bunastarea mentala” sunt asociate cu echilibrul, intelegerea, acceptarea si progresul constant al fiintei. Va propun cateva directii pe care sa le aplicati incet, cu rabdare, constant. Va recomand sa va invingeti blocajele…