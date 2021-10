Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei este in scenariul roșu, asta dupa ce rata de infectare a trecut deja de 3 la mia de locuitori. Situația este cu atat mai complicata cu cat sambata are loc congresul Partidului Național Liberal, unde sunt așteptați 5.000 de oameni. Premierul Florin Cițu susține ca reprezentanții…

- O vipera comuna (Berus) a fost filmata și fotografiata duminica, in jurul orei 20:00, in zona Luncile Prigoanei din Munții Șureanu, de catre proprietarul unei cabane din zona. Șarpele a fost surprins in mișcare, in apropierea unui drum din forestier. Dintre cele trei specii de vipere (singurii șerpi…

- Dupa ce a starnit critici pentru intentia sa de a organiza o ampla petrecere aniversara in aer liber, fostul presedinte american Barack Obama va sarbatori implinirea varstei de 60 de ani intr-un cadru mai restrans, a anuntat echipa lui de comunicare, adaugand ca acest format de desfasurare a fost…

- Cațiva clienti ai unor banci romanești au fost vizati de „mostre” de atacuri de tip phishing. Hackerii au utilizat identitatea vizuala a acestor institutii, a atras atentia luni Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare pe Facebook. „Prietenii de…

- Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, implineste 60 de ani pe data de 4 august. Acesta va organiza o petrecere cu peste 400 de invitati, desi numarul de persoane care s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului este in continua crestere.

- Intalnirile dintre oameni și urși in padure sau chiar pe pajiști pe care pana acum nu au mai fost vazuți sunt tot mai dese. In ultima perioada, urșii au ajuns sa atace la stane și chiar sa intre, in cautarea hranei, in gospodariile oamenilor. O serie de atacuri ale urșilor in Romania in ultima perioada…

- O afacere reprezinta o oportunitate care iti poate aduce profituri considerabile, dar, in acelasi timp, implica si anumite riscuri. De aceea, daca iti doresti sa renunti la statutul de angajat, ca sa devii angajator, in prealabil, ai nevoie de o gandire strategica impecabila, de un plan de afaceri bine…

- Turistii impatimiti de aventurile montane trebuie sa respecte o serie de reguli si recomandari care asigura revenirea in siguranta la punctul de plecare. Salvamont Romania a prezentat luni, 19 iulie, o serie de recomandari privind activitațile montane, in cadrul campaniei de prevenire a accidentelor…