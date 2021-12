Stiri pe aceeasi tema

- Cei care cumpara cadouri pentru copii de Mos Nicolae sau de Mos Craciun sunt sfatuiti de responsabilii ANPC sa cumpere jucarii si dulciuri doar din magazine specializate sau din locuri autorizate. In cazul jucariilor, instructiunile si avertismentele trebuie sa fie in limba romana, iar in cazul dulciurilor,…

- Altex a fost sanționat cu o amenda de 50.000 de lei si are activitatea suspendata dupa ce ANPC a descoperit nu mai putin de 1.000 de produse cu abateri de pret. Printre produsele cu nereguli se numara un telefon, care era vandut la pretul de 1.679 de lei, pret redus de la 1.999 de lei, dar care la data…

- Sub coordonarea Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana, din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov, s-a desfașurat, in ultimele zile o verificare a mediului online,…

- Sub coordonarea Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana, din cadrull Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov s-a desfașurat, in ultimele zile, o verificare a mediului…

- Black Friday: La ce trebuie sa fie atenti cumparatorii, cum trebuie calculate preturile si condiții pentru returnarea produselor Verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs, verificarea stocului existent și a costului de livrare sunt trei…

- Directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel explica regulile dupa care sunt fixate reducerile de preturi si le recomanda romanilor interesati de ofertele de Black Friday sa…

- Aceleasi servicii care lasa de dorit, costuri nejustificate, personal nepregatit, extenuat si irascibil, mormane de gunoi, fara locuri de parcare sau cu locuri de parcare la pret de camera de 3 stele, sunt concluziile directorului general Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul…