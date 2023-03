Statele membre UE valideaza astfel textul care obliga automobilele noi sa nu mai emita absolut deloc disoxid de carbon (CO 2 ) incepand de la jumatatea viitorului deceniu si care interzice de facto orice vehicule pe benzina, motorina si hibride, in favoarea masinilor electrice. Numai Polonia a votat ”impotriva”. Italia, Romania si Bulgaria s-au abtinut la acest vot al Ministrilor Energiei din UE, reuniti la Bruxelles. Ambasadorii Celor 27 s-au pus de acord luni sa procedeze la aceasta adoptare oficiala marti – ultima etapa a unui indelungat proces legislativ. Acest text se inscrie in obiectivul…