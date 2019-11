Stiri pe aceeasi tema

- Vremea este deosebit de calda pentru aceasta perioada, iar prognoza emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) arata ca in continuare vom avea temperaturi foarte mari pentru aceasta perioada. Pentru ziua de joi sunt prognozate valori termice record, ce ajung pana la 27 de grade, vreme de…

- Dupa zilele friguroase din aceasta saptamana, din 3 noiembrie sunt așteptate cateva zile de vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu valori de pana la 20 de grade Celsius. In saptamana 4 – 11 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale, in toata țara,…

- Prognoza meteo 30 octombrie. Toamna isi intra in drepturi in adevaratul sens! Miercuri, meteorologii anunta scaderi de temperatura si precipitatii, in special in regiunea de sud a tarii. Maxima zilei va fi de 13 grade, iar noaptea valorile vor ajunge chiar si pana la 0 grade Celsius!

- Prognoza in București, luni, 21 octombrie. Locuitorii Capitalei au parte de cea mai blanda și calduroasa toamna din ultimii ani! In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 25 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar seara va fi una deosebit de placuta pentru plimbari in aer liber. Minimele vor ajunge,…

- Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 – 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate,…

- Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta...

- Meteo Romania pe regiuni. Toamna isi intra tot mai mult in drepturi si aduce temperaturi minime in scadere, in schimb maximele termice se vor situa in jurul valorilor normale. Vremea in intervalul 9-15 septembrie.

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…