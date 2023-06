Sfârșitul dominației occidentale – cheia noii ordini mondiale? O contrapondere a hegemoniei globale a Americii și a aliaților sai conduce la ideea de multipolaritate. Aceasta idee a caștigat acțiune in multe țari mari, precum India și China, mai general in Sudul Global. Nici macar experții occidentali nu au respins-o. Intr-un fel, s-a transformat incet intr-o imagine idealizata a unei viitoare ordini mondiale. Intre timp, […] The post Sfarșitul dominației occidentale – cheia noii ordini mondiale? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

