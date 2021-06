Sfârșit tragic pentru șoferul unei mașini de salubrizare: strivit de propria mașină Joi dupa-amiaza, pe DN5, in zona localitații Calugareni, a fost inregistrat un accident rutier mai deosebit. Un șofer care trecea prin zona a observat trupul unui barbat pe carosabil și a anunțat la 112. Potrivit reprezentanților IPJ Giurgiu, echipajele de politie ajunse la fata locului au constatat faptul ca un barbat in varsta de 57 de ani din localitatea Calugareni, judetul Giurgiu, in timp ce conducea o masina de salubrizare pe sensul de mers spre Bucuresti, a constatat, chiar in dreptul localitatii Calugareni, ca are o defectiune la masina. Barbatul a tras masina pe dreapta, a coborat din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In microbuz se aflau 11 persoane, iar in cele doua mașini alte trei.O femeie de 50 de ani din microbuz, dar și alte doua persoane din celelalte doua mașini au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitale din București, potrivit De asemenea, la fața locului au mai primit ingrijiri…

- Un accident intre doua TIR-uri a avut loc, miercuri, pe autostrada București – Pitești. Unul din șoferi, un barbat de 30 de ani, a murit in urma impactului. Circulatia pe prima banda pe sensul Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 21, a fost restrictionata, in zona localitatii Bolintin Vale din judetul…

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Sfarșit tragic pentru un șofer de 72 de ani. Barbatul a fost gasit fara suflare la volanul propriei mașini care staționa. © Sputnik / Мирослав РотарьFoto: Pușcariașul evadat ce inspaimanta Moldova e de negasit Tragedia a avut loc astazi in jurul orei 11:45, pe…

- Un barbat de 39 de ani a murit intr-un cumplit accident de circulație, dupa ce mașina in care se afla ca și pasager a cazut intr-un lac din localitatea Sarasau. Șoferul, un tanar de 28 de ani, a alertat autoritațile dupa ce a reușit sa scape, insa, din pacate, barbatul a fost gasit fara suflare. […]…

- Carnagiu in Prahova. Cinci muncitori care veneau dinspre Brașov inspre București, si-au gasit sfarșitul pe DN1, in dreptul localitatii Nistoresti. Mașina in care se aflau a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit de un alt autoturism.

- Situație „de-a rasul, plansul” in Capitala. O femeie a vrut sa insceneze un accident, pe Calea Griviței, insa nu și-a dat seama ca este filmata. Oamenii legii i-au deschis femeii dosar penal. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 19.00, pe Calea Grivitei. Șoferul unei mașini a franat la aproximativ…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata, iar politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile, transmite Antena3.ro Femeia a vrut sa insceneze un accident si s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini. Șoferul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit dupa ce a fost strivit de propria mașina. Tragedia a avut loc in dimineața zilei de astazi, in jurul orei 7:00, intr-o padure din satul Valcineț, raionul Calarași.