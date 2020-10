Sfârșit de săptămână rece Duminica, ca aspect, cerul va fi variabil la fel ca in ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:48. Va fi o zi cu mulți nori și temperaturi mai scazute. Vantul va bate slab spre moderat, dar vor fi și unele intensificari. La munte vor cadea precipitații mixte. Soarele apune la ora 18:38. Temperaturile coboara pana la 7 grade, iar maxima se va situa i jurul valori de 10 grade. Luni, o zi cu mai mult soare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, vremea va fi umeda. Incepand de joi noaptea spre vineri, pe alocuri in zona noastra vor cadea ploi pana spre dimineața. Soarele rasare la ora 07:45. Peste zi va fi innorat, iar dupa-amiaza zile se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice. Vantul va bate slab spre moderat, cu…

- Saptamana incepe cu cer in general senin. Luni, soarele rasare la ora 07:31. Vremea frumoasa și temperaturile ridicate sunt atuurile acestei zi de octombrie. Vantul se va intensifica pe perioada zilei, iar spre seara va scadea din intensitate. Pe arii extinde se vor inregistra precipitații insoțite…

- Temperaturile ridicate din aceasta zi de duminica, amintesc de zilele calduroase de vara. Soarele rasare la ora 07:29. Cu toate ca e o zi deosebit de calda cerul va fi noros spre parțial noros. In jurul orei amiezii, pe alocuri se vor inregistra precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul…

- Vineri, zi cu cer variabil. Soarele rasare la ora 07:27. In zona noastra e posibil ca la noapte sa mai cada unele precipitații, dar in cursul zilei, soarele va ieși dintre nori și incalzi ușor atmosfera. Vantul va bate slab spre moderat cu unele intensificari mai ales in zona montana. Posibil, in…

- Zilele de weekend vor debuta cu dimineți ce se vor resimți reci. Pentru sambata, vremea se anunța frumoasa, dar mai racoroasa fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:10. Peste zi cerul va fi temporar noros, iar spre amiaza zilei norii se vor risipi și se va insenina aproape complet. Vantul…

- Vineri, sfarșitul de saptamana vine cu temperaturi specifice acestui anotimp. Soarele rasare la ora 07:09. In general, cerul va fi variabil, cu perioade de nori in proporție mai mare, iar spre seara, in unele zone e posibil sa apara și ploaia.Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari…

- Temperaturile se mențin și astazi la valori peste cele normale in aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zona de munte, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab, cu ușoare intensificari, pe arii restranse, in regiunile sudice, anunța ANM.n Dobrogea, sfarșitul de saptamana…

- Saptamana de lucru se incheie cu vreme deosebit de frumoasa. Vineri, soarele va rasari la ora 07:00. Temperaturile ridicate continua sa incalzeasca atmosfera pana spre seara. Vantul va bate de la slab spre moderat și va aduce cațiva nori. Soarele apune la ora 19:48. Temperaturile minime se vor situa…