Ediiția din acest an a festivalului Custom Reșița va avea loc in perioada 13 – 15 iulie la Poiana Golului. Evenimentul va aduce in fața publicului concerte live, spectacole de motociclism și numeroase activitați recreative. Trupa germana Guano Apes va concerta in cadrul ediției din acest an joi 13 iulie. Formația a cantat in 2016 […] Articolul Sfarșit de saptamana plin de muzica rock, la ediția din acest an a festivalului Custom Reșița a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .