- Ultimii soldati ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol au primit de la Kiev ordinul ”sa inceteze sa apere orasul”, a declarat comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, transmite AFP. ”Comandamentul militar superior a dat ordinul de a salva vietile militarilor garnizoanei…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, sambata seara, ca toate femeile, toți copiii și batranii au fost evacuați din oțelaria Azovstal. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, sambata, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați din combinatul Azovstal…

- Aparatorii ucraineni baricadati in uzina Azovstal din Mariupol, continua sa opuna o „rezistenta supraomeneasca” impotriva trupelor ruse care au luat cu asalt fostul combinat siderurgic. Comandantul regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, a declarat ca in interiorul complexului au loc…

