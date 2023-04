Sfârşit de „angst” atomic pentru Germania. Berlinul îşi închide sâmbătă toate centralele nucleare La 6 ianuarie 1939, chimistii germani Otto Hahn si Fritz Strassmann au realizat cu succes prima fisiune nucleara din lume (scindarea atomilor pentru a produce energie). La 17 iunie 1961, prima centrala nucleara germana din Kahl (Bavaria) a furnizat pentru prima data energie electrica. Iar acum, pana sambata la miezul noptii, ultimele trei centrale nucleare, de la centralele Isar II (Bavaria), Neckarwestheim (Baden-Wuerttemberg) si Emsland (Saxonia Inferioara), vor iesi din functiune, in timp ce Berlinul isi pune in aplicare planul sau de a produce energie electrica complet regenerabila pana in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania va deconecta ultimele sale trei centrale nucleare pana la sfarsitul zilei de sambata, punand capat unui program de sase decenii care a generat una dintre cele mai puternice miscari de protest din Europa. Este un deznodamant foarte asteptat de ecologisti, care a cunoscut insa o scurta amanare…

- Intr-o perioada in care multe țari occidentale intensifica dezvoltarea investitiilor in energia nucleara in contextul crizei energetice cauzata de razboiul din Ucraina., cea mai mare economie europeana, Germania, isi va inchide sambata ultimele sale trei centrale nucleare (Neckarwestheim, Isar 2 sI…

- In pofida crizei energetice, Germania isi mentine intentia de a renunta la energia nucleara, astfel ca sambata ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP.Pe malul raului Neckar,…

- Sambata, ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Centralele Wurtemberg, din apropiere de Stuttgart, Isar 2, aflata mai la est, precum și Emsland (nordul Germaniei), aproape…

- Doua bombardiere strategice rusesti au zburat deasupra Marii Japoniei timp de peste sapte ore, a transmis marti, printr-un comunicat, Ministerul Apararii rus, in contextul in care premierul nipon Fumio Kishida efectueaza o vizita in Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Avioanele Tupolev…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Naraskin, care este un aliat apropiat…

- Problema schimbarii statutului operațiuni militare speciale, dupa decizia Statelor Unite și a Germaniei de a furniza tancuri Kievului, nu este inclusa pe agenda de la Kremlin, le-a declarat reporterilor purtatorul de cuvant prezidențial rus, Dmitri Peskov. Astfel, el a comentat propunerea deputatului…