Sfântul Sinod, o nouă poziție drastică împotriva ”educației sexuale” obligatorii în școli Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, reunit joi, a luat act ”cu ingrijorare” de recentele incercari de implementare a ”educatiei sexuale”, cu caracter obligatoriu, in invatamantul romanesc, precum si de rezolutia Parlamentului European din 24 iunie 2021 „Situatia sanatatii sexuale si reproductive si a drepturilor aferente in UE, in contextul sanatatii femeilor” – Raportul Matic. „Patriarhia Romana isi reafirma pozitia sa cu privire la pastrarea caracterului optional al orelor care vizeaza ‘educatia pentru viata’ si avertizeaza asupra riscurilor unei ‘educatii sexuale’ cu un continut ideologic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

In ziua de miercuri, 21 iulie 2021, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Au fost luate urmatoarele hotarari: 1. Inscrierea…

A fost aprobata infiintarea a doua noi parohii pentru comunitațile…

O decizie important privește ziua de 4 ianuarie din calendar.…

