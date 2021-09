Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Colaborarea internationala este esentiala in combaterea schimbarilor climatice si a pierderii biodiversitatii, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului "Actiune transformatoare pentru natura si oameni", organizat…

- 7 septembrie: Ziua internationala a aerului curat pentru un cer albastru. Imbunatatirea calitatii aerului poate atenua schimbarile climatice Incepand cu anul 2020 ziua de 7 septembrie a fost desemnata Ziua internationala a aerului curat pentru un cer albastru de catre Adunarea Generala a Organizatiei…

- Activitatile nucleare ale Iranului sunt pasnice si in conformitate cu angajamentele asumate, a insistat in noaptea de marti spre miercuri Ministerul iranian de Externe, in timp ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a semnalat o accelerare a productiei de uraniu imbogatit cu 60%,…

- Mons. Ionuţ Paul Strejac – de la Secțiunea pentru Raporturile cu Statele din cadrul Secretariatului de Stat al Sfantului Scaun – a fost transferat la Nunțiatura Apostolica din Kenya, cu misiunea de insarcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud, sediu deschis in 2018.…

- Lumea "nu mai poate amana masurile ambitioase in domeniul schimbarilor climatice", dupa publicarea constatarilor socante ale expertilor in domeniul climei din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, a declarat luni seful diplomatiei americane Antony Blinken, in timp ce vicepresedintele Comisiei Europene,…

- Vaticanul a publicat sâmbata pentru prima data informatii despre proprietatile sale imobiliare, dezvaluind ca detine peste 5.000 de proprietati, în cadrul celor mai detaliate dezvaluiri financiare facute vreodata, transmit Reuters și Agerpres. Informatiile au fost cuprinse în…