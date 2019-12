Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae, primul moș generos din luna sarbatorilor și a cadourilor este și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai romanilor. Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit si “Facatorul de minuni”, patron al Greciei si al altor orase din Apusul Europei, este unul dintre cei mai populari…

- In luna lui Undrea, la 6 decembrie, crestinii-ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, unul dintre cei mai cunoscuti si venerati Sfinti ai Bisericii Mantuitorului Iisus Hristos. Etimologic, numele Nicolae inseamna invingator in dreapta credinta…

- Se spune ca parintele Arsenie Boca - acela care savarșea minuni și-n timpul vieții sale și a continuat sa savarșeasca minuni și dupa ce s-a stins, a fost un pictor de renume și a ținut mereu la ucenicii sai, invațandu-i tainele culorilor. Acesta a pictat, printre multe alte Biserici, și doua mari lacașuri…

- Moastele Sfantului Spiridon din Corfu (Grecia) vor sta cateva ore in Bucuresti, anunța basilica.roCu prilejul sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegatie a Mitropoliei de Corfu, condusa de Inaltpreasfintitul Parinte Nectarie, va aduce in Romania, spre inchinare, in perioada 11-17 octombrie…

- - Revin cu bucurie. Nu spun asta din complezența. Am cunoscut fețe noi, oameni bucuroși sa petreaca o zi frumoasa de duminica impreuna cu familia... The post Indragitul actor de comedie Cornel Palade, in Timiș: ”Umorul e felul tau de a ințelege lumea” appeared first on Renasterea banateana .

- Documentarul romanesc „Colectiv”, ce prezinta evenimentele din 2015, din București, nu mai apare in noul program al fARAD. Inițial, proiecția filmului era programata sa aiba loc pe 4 octombrie, de la ora 19. Pelicula romaneasca a fost inlocuita cu filmul documentar german „Gust de ciment” („Taste of…

- Prima castigatoare din Canada a unui grand slam, Bianca Andreescu, a fost sarbatorita, duminica, in orasul ei natal, Mississauga, in prezenta catorva mii de fani, care au fluturat steaguri ale Canadei, dar si ale Romaniei. La eveniment au fost prezenti si premierul Justin Trudeau, ministri, autoritati…