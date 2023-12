Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, de Dumnezeu purtătorul In credința ortodoxa, la 20 decembrie este celebrat Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul – de Dumnezeu purtatorul, care in țara noastra coincide cu ”ignatul”, tradiția de sacrificare a porcului. Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul (35-107) a fost al episcop al Antiohiei, fiind hirotonit de Sfantul Apostol Petru. Potrivit CreștinOrtodoxro , numele de Teoforul are o dubla interpretare. Prima se refera la cel care a fost purtat de Dumnezeu sau cel care poarta pe Dumnezeu. Potrivit acestei interpretari, Igantie a fost copilul pe care Hristos l-a dat ca pilda de smerenie Apostolilor: „Și chemand la Sine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

