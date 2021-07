Sfântul Ilie. Ce tradiții se respectă în ziua marelui prooroc Sfantul Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai mari prooroci din Vechiul Testament, daruit de la naștere cu harul miracolelor. El este praznuit de Biserica Ortodoxa la data de 20 iulie, iar sarbatoarea Sf. Ilie este marcata in calendar cu cruce roșie. Este zi mare de sarbatoare, pe 20 iulie, cand Sfantul Ilie trece cu carul lui de foc pe cer și aduce ploaia binefacatoare in zonele lovite de seceta. Sfantul Ilie a fost unul dintre mari prooroci din vremurile biblice, a carui misiune a fost aceea de a indruma evreii catre credința in Dumnezeu. Inca de la naștere a fost insemnat cu focul divin… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Ține minte ziua de 20 iulie cand il praznuim pe Sfantul Ilie și pregatește cateva mesaje și urari de bine pentru rudele, pentru prietenii și colegii care ii poarta numele marelui prooroc. De ziua Sfantului Ilie se sarbatoresc toți cei care se numesc Ilie, Ilieș, Iliuța, dar și Ileana. Pentru toți…

- Lumina Sfanta va fi adusa anul acesta in Romania pentru a douasprezecea oara cu prilejul sarbatorii Invierii Domnului Iisus Hristos. Traditia a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in anul 2009.

- PodcasturiPreot ortodox: Semnificația zilei de marți din Saptamana Patimilor In a doua zi din Saptamana Sfintelor Patimi, facem pomenirea celor zece fecioare despre care Mantuitorul Hristos a vorbit ucenicilor. Marțea cea Mare ne pregatește pentru intrarea in camara Mantuitorului, cu doua parabole…

- In Duminica Floriilor, crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, Duminica Floriilor semnifica reinvierea naturii. De asemenea, de Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei cu nume de flori. Tot azi este…

- „Inainte de Pasti cu sase zile, Iisus a venit in Betania, unde era Lazar, pe care il inviase din morti. Si I-au facut acolo cina si Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce sedeau cu El la masa. Deci Maria, luand o litra cu mir de nard curat, de mare pret, a uns picioarele lui Iisus ...