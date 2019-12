Sfantul Ierarh Nicolae. Cine a fost si ce inseamna numele. Unde slujesc ierarhii Dobrogei. Cui spunem La multi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, este praznuit de Biserica Ortodoxa in 6 decembrie. In ajunul sarbatorii, joi seara, se spune ca Mos Nicolae trece pe la casele oamenilor și le aduce daruri, mai ales copiilor cuminti. Citește și MESAJE de SFANTUL NICOLAE. URARI și felicitari pe…

- Arhiepiscopia Tomisului a comunicat programul slujirii IPS Teodosie de saptamana aceasta. Tot ii aceasta perioada ii vom cinsti pe Sfintii Filofteia si Nicolae.Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae in Arhiepiscopia TomisuluiVineri, 6 decembrie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Ierarh Nicolae,…

- Biserica Ortodoxa praznuieste astazi, Intrarea in biserica a Maicii Domnului.Praznicul aminteste de momentul aducerii Fecioarei Maria la Templul din Ierusalim, cand avea trei ani, de catre parintii ei, dreptii Ioachim si Ana, implinindu si astfel fagaduinta de a inchina pruncul unei vieti sfinte.Fecioara…

- In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU, pe 25 octombrie, se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, se arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.…

- Biserica Ortodoxa il va cinsti sambata, 26 octombrie, pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir.Sfantul Mare Mucenic Dimitrie s a nascut la Tesalonic in vremea imparatului Diocletian, fiind fiul prefectului cetatii. Parintii sai au fost crestini in taina, de aceea Sf. Dimitrie a primit inca de…

- O oaza de liniște in mirosul imbietor al mirului, un leac pentru suflet și o șansa de reunire și apropiere de Dumnezeu. Așa descriu eu evenimentul recent, prin care Biserica „Sfantul Ierarh Nicolae” din satul Sarbi, parohia Lehancea, a fost „reincreștinata” și „reunita” cu Biserica lui Hristos. Vocile…

- Biserica Ortodoxa cinsteste, la 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci si aceasta sarbatoare aminteste de doua momente importante din istoria Sfintei Cruci, pe care a fost rastignit Mantuitorul Iisus Hristos, scrie intr un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.Primul moment a fost inaltarea solemna…