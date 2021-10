Sfântul Iacob, ruda Domnului Sfantul Iacob este numit fratele Domnului (Gal. 1, 9), pentru ca a fost fiul Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Insa este potrivit sa-l numim var al lui Hristos si nu frate, pentru ca Mantuitorul S-a nascut pe cale supranaturala, deci nu a fost rodul legaturii dintre Iosif si Fecioara Maria. Daca il intalnim si sub numele de „fratele Domnului”, trebuie sa stim ca la evrei gradele de rudenie erau cuprinse intr-un singur cuvant: frate. Mama lui Iacob, Salomeea, era ruda Maicii Domnului, iar Iosif ajunge sa fie logodnicul Mariei la batranete, dupa moartea sotiei sale Salomeea. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

