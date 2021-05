Stiri pe aceeasi tema

- Petru a fost adus la dregatorul Optimus si silit sa aduca jerfe zeitei Afrodita. Dar nu a vrut sa se supuna și a marturisit ca nu se poate inchina unei zeite desfranate, pentru ca este crestin. Drept urmare, Petru a fost supus la chinuri, primind cununa muceniciei prin taierea capului. Sfantul Dionisie,…

- Creștin ortodocșii de pretutindeni ii praznuiesc astazi pe Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihastria Putnei. Sfantul Sila s-a nascut din parinti ortodocsi, Ioan si Ioana in anul 1697, in Botosani. Acesta intrat ca frate la schitul Oraseni, iar cand avea numai 17 ani a venit la Sihastria…

- Astazi este praznuit Izvorul Tamaduirii, sarbatoare care are loc in fiecare an, in prima vineri de dupa Invierea Domnului. Creștinii din lume se bucura astazi de Iisus Cel Inviat, ce reprezinta izvor al vindecarilor și iertarilor de pacate, dar și pe Maica Domnului, ce Il poarta neincetat pe Acesta,…

- Este mare sarbatoare la romani duminica, pe 28 martie. In fiecare an, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni il pomenesc pe Sfantul Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului. Totodata, creștinii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui care odata rostita ii va ocoli…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut marți afirmații intr-o nota optimista legata de participarea credincioșilor la noaptea de Inviere, el oferind exemplul Craciunului, cand la slujbe s-a permis participarea credincioșilor in Biserici cu respectarea unor condiții de prevenire a impraștierii…

- Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldați care au marturisit ca sunt creștini și din acest motiv au refuzat sa jertfeasca idolilor. Citește și: Ce trebuie…

- Ziua de 4 martie reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru fiecare bun creștin. An de an, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni il pomenesc pe Sfantul Gherasim, cel de la Iordan. Totodata, astazi, oamenii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, deoarece, conform credinței,…

- Este sarbatoare mare pentru creștini, duminica, pe data de 21 februarie. In fiecare an, la aceasta data, creștinii il praznuiesc pe unul dintre cei mai mari Sfinți. In continuare va prezentam și rugaciunea pe care sa o spuneți in aceasta zi, pentru a scapa de o problema grava.