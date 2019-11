Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este praznuit Sfantul Andrei, ”Ocrotitorul Romaniei”. Mii de romani poarta numele sfantului. In Romania, aproximativ 720.000 de persoane, dintre care 368.523 barbați si 349.079 femei, iși sarbatoresc onomastica de ziua Sfantului Apostol Andrei. Numele „Andrei” deriva din grecescul „Andreas”,…

- Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul român. Nu întâmplator, sute de mii de români poarta numele sfântului. Sfântul…

- In fiecare an, pe data de 30 noiembrie, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei, „cel dintai chemat la invațatura lui Hristos”, ocrotitorul romanilor. Aceasta zi este inscrisa cu roșu in calendarul biserciesc și estea fost declarata Zi Naționala Bisericeasca. Ziua Sfantului Andrei și noaptea…

- In 30 noiembrie, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei. Numele Sfantului Andrei, cunoscut si ca „Apostolul Romanilor” este purtat de peste 700.000 de romani, jumatate dintre acestia fiind barbati. Iata cateva nume derivate din numele Andrei: Andreea, Andra, Andrada, Andraș, Andruș, Andruța,…

- Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie. Cel dintai chemat, așa cum i se mai spune, pentru ca a fost primul care a raspuns chemarii lui Hristos la apostolat, Sfantul Apostol Andrei este cinstit pe data de 30 noiembrie, moment plin de tradiții și superstiții, care sunt pastrate…

- Sarbatoarea Sfantului Andrei este una foarte importanta pentru romani și cu acest prilej sunt respectate o mulțime de obiceiuri și tradiții. O tradiție veche de sute de ani este cea in care romanii pun graul la incolțit. De ce se pune grau la incolțit de Sfantul Andrei, conform vechii tradiții Inainte…

