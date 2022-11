Sfântul Andrei, sărbătorit la Catedrala din Târgoviște Cu prilejul sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, in ziua de 30 noiembrie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a savarșit Sfanta Liturghie la Catedrala din Targoviște. La slujba au participat numeroși credincioși din Municipiul Targoviște, iar, din soborul de preoți și diaconi a facut parte și Parintele Decan al Facultații de Teologie și Științele Educației a Universitații Valahia din Targoviște. Au fost hirotoniți, cu acest prilej, doi absolvenți ai cursurilor de licența și de master din cadrul Facultații de Teologie din Targoviște:… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

