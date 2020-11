Sfântul Andrei – sărbătoare plină de simbolistică, tradiții și obiceiuri Luni, 30 noiembrie, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, considerat ocrotitorul Romaniei. Aceasta sarbatoare, marcata cu cruce roșie in calendar, este plina de simbolistica, tradiții și obiceiuri. Sfantul Andrei este considerat patron al Romaniei, Scoției, Spaniei, Siciliei, Greciei și Rusiei. Deoarece era pescar, el mai este considerat de marinarii și pescarii greci drept ocrotitorul lor. Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfantul Andrei De Sfantul Andrei se pune grau la incolțit. Se spune ca daca va crește frumos pana la Revelion, noul an va fi plin de bogație și abundența. Daca… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

