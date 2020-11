Pe 30 noiembrie, chiar in ajunul Zilei Naționale a Romaniei, credincioșii de toate riturile il praznuiesc pe Sfantul Andrei, cel considerat ocrotitorul romanilor. „Cel dintai chematul”, el a raspuns primul chemarii lui Hristos la apostolat. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare deopotriva in calendarul ortodox, romano-catolic, lutheran si anglican. Sf. Apostol Andrei s-a nascut in Betsaida, ... The post Sfantul Andrei, cel dintai chematul, apostolul si ocrotitorul romanilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .