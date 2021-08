Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, este unul din Praznicele Imparatești ale Bisericii Ortodoxe, sarbatorit in fiecare an in ziua de 15 august. Aceasta sarbatoare comemoreaza moartea, invierea și slavirea Maicii Mantuitorului. Sarbatoarea marturisește ca Maica Domnului „a fost luata” de Dumnezeu in…

- Versiunea completa a slujbei Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi a aparut recent la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxa (IBMO), Episcopul Hușilor fiind cel care a inițiat demersurile pentru traducerea din limba greaca a mai multor cantari și rugaciuni, conform basilica.ro De sarbatoarea…

- Rusalii 2021 este sarbatoarea cunoscuta la romanii crestini ortodocsi drept Pogorarea Sfantului Duh sau Duminica Mare si are loc, in acest an, duminica, pe 20 iunie, si luni, pe 21 iunie. Rusalii 2021 sau Pogorarea Duhului Sfant este sarbatoarea creștina care comemoreaza pogorarea Sfantului Spirit asupra…

- Hristos s-a Inalțat!– Astazi sarbatorim Inalțarea Domnului Potrivit tradiției, de Ziua Inaltarii Domnului, se comemoreaza si Ziua Eroilor. Pomenirea eroilor la sarbatoarea Inaltarii Domnului a fost hotarata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in 1920. Aceasta decizie a fost…

- Inalțarea Domnului are loc fix la 40 de zile dupa Paște și este trecuta in calendarul ortodox cu cruce roșie. Anul acesta, sarbatoarea a picat pe data de 10 iunie, deci romanii trebuie sa fie atenți in aceasta zi sfanta. Sa aflam deci ce tradiții și obiceiuri exista de Inalțarea Domnului, dar și ce…

- OrtodoxeSf. Ier. Chiril, arhiepiscopul AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Chiril al AlexandrieiRomano-catoliceSf. Efrem, diacon inv.Sfantul Chiril, arhiepiscop al Alexandriei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 iunie.S-a nascut in Alexandria, in jurul anului 370.Sfantul Chiril, dupa moartea…