Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 8 noiembrie, credincioșii ortodocși și greco-catolici din intreaga lume ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cei doi sunt doua figuri angelice cu rol important in credința religioasa. Iata ce nu este bine sa faci in zi de sarbatoare cu cruce roșie!

- Conform Calendarului, astazi, creștinii sarbatoresc un Sfant important pentru Biserica Ortodoxa. Anul acesta, Sfantul Dimitrie cel Nou este praznuit pe data de 27 octombrie și se va ține post. Vezi in randurile de mai jos care este cea mai puternica rugaciune pe care sa o citești azi.

- Ne aflam in prima zi a lunii octombrie, iar astazi avem in calendar o sarbatoare extrem de importanta. In fiecare an, la data de 1 octormbire, praznuim una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, și anume Acoperamantul Maicii Domnului. In aceasta zi, este bine sa rostesti rugaciunea catre…

- 1 octombrie: Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare cu cruce roșie in Calendarul Ortodox. Ce nu ai voie sa faci de Pocroave Acoperamantul Maicii Domnului – prima mare sarbatoare creștin-ortodoxa a lunii octombrie. Pe 1 octombrie 2023 creștinii ortodocși sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului sarbatoare…

- Duminica, 1 octombrie, credinciosii crestin-ortodocsi sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Este o sarbatoare inchinata Fecioarei Maria, care amintește de ziua in care aceasta s-a aratat ascetului Andrei, in Biserica Vlaherne din Constantinopol. Ce s-a intamplat in…

- Anual, la data de 14 septembrie, credincioșii din toata lumea sarbatoresc Inalțarea Sfintei Cruci. Aceasta mai este numita și Carstovul Viilor sau Ziua Șarpelui. Cat despre acest mare și important eveniment, el ne amintește de moartea Mantuitorului Iisus Hristos pe muntele Golgota, in ziua de 14 septembrie…

- Sarbatoare cu cruce rosie! Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima din anul bisericesc, intrucat, pe 1 septembrie, incepe un nou an. Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o zi de post, potrivit calendar ortodox. Postirea in aceasta zi de 29 august este sugerata, pe de o parte,…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…