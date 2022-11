Sezonul rece se apropie. Fii sigur că acorzi atenție bateriei auto Bateriile auto nu ar trebui sa fie judecate dupa marimea lor. Deși sunt mici, acestea joaca un rol important in buna funcționare a vehiculului dumneavoastra. Funcții precum pornirea motorului, alimentarea sistemului de infotainment și aprinderea farurilor sunt toate indeplinite de aceasta componenta. Pentru ca este o parte importanta a mașinii dumneavoastra, va vom vorbi despre cele mai comune tipuri de baterii și despre lucrurile pe care trebuie sa le știți despre ele. Indiferent daca aveți o mașina noua sau una de ocazie, aceste informații va vor fi de folos atunci cand alegeți baterii auto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

